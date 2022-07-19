為了滿足消費者對米其林美食的熱愛，台北文華東方酒店把星級饗宴觸角延伸至館外，館內連續四年蟬聯米其林一星的「雅閣」中餐廳，以及同樣連續四年蟬聯米其林一星「大腕燒肉專門店」攜手合作，推出「米其林雙星食尚之旅」三天兩夜住房專案，自7月25日起至9月15日止，入住兩晚除了可享文華東方豪華住宿體驗之外，還能品嘗「雅閣」主廚特製雙人套餐，以及「大腕燒肉專門店」和牛燒肉雙人晚間經典套餐，每天限量推出，房價豪華客房30,000元起外加15.5％服務費與稅金。豪華客房每房30,000元＋15.5％起，行政豪華客房每房39,000元＋15.5％起，行政都會套房每房56,000元＋15.5％起。

台北文華東方酒店自推出「食尚之旅」結合館內米其林餐廳的一泊三食專案，市場反應相當熱烈，現推出升級版「米其林雙星食尚之旅」住房專案，把星級饗宴的體驗往館外延伸，於7月25日起至9月15日止，入住期間除可享每日豐盛早餐，兩晚晚餐均安排至米其林星級餐廳享用美食：入住第一晚於館內米其林一星的「雅閣」中餐廳享用每位價值3,500元＋10％雙人套餐 ，主廚張國邦嚴選頂級食材精心炮製一系列經典粵式鮮美佳餚包含「黃湯白玉星斑柳」、「豉汁百合炒龍蝦球」、「六頭鮑魚伴海參」等。第二晚則由豪華轎車接送至米其林一星「大腕燒肉專門店」品味雙人份經典套餐，大啖每位價值3,500元＋10％的頂級日式和牛燒肉。三天兩夜的極致享受。專案優惠即日起開始接受預訂。

文華東方酒店表示，此優惠住房數量有限，需視客房供應情況而定，亦不可與其他優惠合併使用，且必須於入住前一周完成訂房。此專案所含之「大腕燒肉專門店」晚間套餐的用餐時間為2小時，於晚間5點30分起至7點30分止，座位皆安排在吧台區。