這人妻想法刷新三觀！1名人妻日前與前男友外遇後，因丈夫哭著哀求復合，她選擇回到丈夫身邊，但她仍不時與前男友聯絡，雖只是朋友關係，但丈夫卻醋勁大發、對她緊迫盯人，甚至絕食抗議，她最後仍選擇離婚，不過該人妻對前男友的種種互動曝光後，網友卻罵她「佩服妳po文的勇氣」、「妳超不要臉」。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她與丈夫結婚4年，日前與前男友在推特上參加「交換伴侶」活動，出軌維持半年後被丈夫發現，她原本要求離婚、房子歸她，但丈夫不斷試圖挽回她，甚至不吃飯瘦了一圈、看身心科，最後她為了不讓父母知道，選擇不離婚，但丈夫卻開始嚴格控管她。

該女網友說只要她出門與前男友吃飯，丈夫就會不斷打電話來，她最後受不了選擇離家，住在前男友家樓下的空防，並強調只是有個照應，彼此未再踰矩，但她說丈夫又開始不吃飯，甚至向她家人告狀，她痛批丈夫就像是恐怖情人，甚至因擔心丈夫在路上對她不利，找前男友陪她回家。

人妻與前男友外遇後選擇回到丈夫身邊，但她不時與前男友聯絡，雖只是朋友關係，但丈夫卻醋勁大發、對她緊迫盯人，甚至絕食抗議，她最後仍選擇離婚。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說最後她仍不堪丈夫騷擾，提出離婚，就連丈夫原本承諾每個月要給她3萬生活費都沒拿到，直言「我在等離婚官司，只想趕快拿到房子切斷跟他的關係」；文章一出，網友們紛紛痛批原PO「可憐的老公，被搞得要看身心科了」、「佩服妳po文的勇氣」、「那來的臉要房子啊」、「求你前男友不要放棄妳，別出來害人」、「真的有人可以不要臉到底」、「刻意反串的幻想文，噁心」。