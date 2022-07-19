據報北京已邀請法國、德國、義大利及西班牙4個歐洲國家的領導人11月訪問北京，與中共領導人習近平會面，對此，中國外交部發言人趙立堅今（19日）表示，這是一個假消息。
《南華早報》18日引述消息人士指，中國政府已經邀請馬克宏、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）及西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）11月訪華，但未知這四名領袖是否接受邀請。
據報北京已邀請法國、德國、義大利及西班牙4個歐洲國家的領導人11月訪問北京，與中共領導人習近平會面，對此，中國外交部發言人趙立堅今（19日）表示，這是一個假消息。
《南華早報》18日引述消息人士指，中國政府已經邀請馬克宏、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）及西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）11月訪華，但未知這四名領袖是否接受邀請。
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