遇到好房東、好租客真的不容易！有女房仲分享出租經驗，她遇到了職業軍人，還以為對方會像公職人員一樣穩定繳房租，便一次簽了2年約，還把傢俱都煥新，豈料，才租1個月就發生拖租金等問題，甚至在第3個月說要退租搬走，後來，就來了1位軍人，所有條件談妥後，對方直接人間蒸發，讓她傻眼嘆「真的要看人」。

一名女房仲在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示4月時將客人的房子整理後開始招租，先是來了一對職業軍人情侶，她覺得軍人工作穩定，和公職人員一樣，應該可以穩定的收租，便和對方一口氣簽了2年約，並把全部傢俱，3台冷氣、瓦斯爐、洗衣機、冰箱、熱水器、液晶電視等傢俱全部換新，要讓這對軍人情侶住的舒適。

女房仲老遇到軍人租房，以為可以穩定收租，卻是拖欠房租或是人間蒸發，讓她相當無奈。（翻攝自臉書爆怨公社）

豈料，這對軍人情侶，租了3個月，拖了2個月房租，等到了第3個月竟直接說要退租了，這段期間還一堆藉口、謊言、欺騙拖欠房租，讓她相當傻眼，一直拖到8月中這對軍人情侶財搬走，之後又來了1位職業軍人，她看對方再三保證會負責任，並表現出非常有誠意，便答應對方的要求後，對方竟然直接人間蒸發，讓她相當無奈嘆「現在的年輕人到底怎麼了？」。

貼文一出，引起網友紛紛留言「要看人欸，公教人員才是真的」、「幸好房子沒有搞爛，不然你會更嘔」、「人品問題跟職業無關」、「妳有吸引職業軍人的體質」、「軍人好處理呀，像國防部投訴就好」、「覺得會租有家具的本來就都不穩定」、「有簽約的話直接提告就好」。