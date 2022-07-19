北市北投一名吳姓女教師，12日在圖書館清江分館遭街友毆傷，氣得她爬起來用手機蒐證，在臉書社團公開嫌犯樣貌，警方連日追查，19日中午在中正區，趁凶嫌準備進入運動中心洗澡，在路邊逮捕42歲江姓男子，訊後將依傷害罪移送檢方複訊。

本月12日，吳姓女教師到圖書館歸還借書，步出大門，聽到2名男子對話，其中刺青男子說「看什麼看」，吳以為兩人是對話內容，不以為意，不料，刺青男子跨越馬路，衝上前毆打她，導致她嘴角滲血，頭部、耳朵等處受傷。

吳女遭不明攻擊後，立刻以手機拍攝刺青男子，並將過程貼上臉書台北之北投幫，提醒其他人注意，警方依受理報案後追查行凶歹徒。

行凶刺青男子有多項傷害前科，鎖定42歲江姓男子，平時與哥哥四處閒逛，晚間就睡在運動中心、圖書館或公園等地，警方連續多日在街友出沒地方尋找，19日中午，在中正運動中心附近逮捕江嫌到案，目前仍在偵訊中。