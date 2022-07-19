42歲本土劇女星連靜雯今（19日）被爆去年遇到愛情騙子，未見面就用「老公、老婆」互稱，並聽信男方的投資話術，遭騙走1600萬，目前警察已逮捕到15名嫌犯到案，但懷疑首腦藏匿境外，財損恐難以追討；而連靜雯經紀人稍早表示，連靜雯是受害者，此事目前已交給律師處理，暫時沒有打算要回應。感情路曲折的連靜雯，今年4月受訪時，才表示對結婚無憧憬、甚至到恐懼的程度，如今又遇感情詐騙，遭遇令人心疼。

連靜雯今年4月出席公益活動記者會，被問到感情近況，她表示完全沒有想戀愛的衝動，前幾年還有約會對象，現在沒有，每天都忙著工作，很享受一個人的生活，對結婚完全沒憧憬，「現在有人說要跟我結婚，我反而會怕。」至於休假時間，連靜雯會安排家族聚會，最喜歡和2個姪子相處。

事實上，連靜雯多年前有論及婚嫁的男友，但她知道對方想結婚的時候，忽然就慌張起來，因為擔心「走進婚姻後就再也出不來」經過深思熟慮，連靜雯自認還沒辦法承擔家庭，和這位男友便不了了之。

雖已到適婚年齡，但連靜雯希望外界別再催婚，認為不結婚也能過得很好，且不需要承擔自己不想負的責任。