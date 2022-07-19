為了抑制卑南溪惱人的風飛沙，八河局等相關單位開放部分河床讓農民種瓜，台東縣關山鎮農民葉明峰以綠覆蓋種植哈密瓜，由於沙地排水良好，加上產地現採，肉質軟甜多汁、品質好，今年風調雨順大豐收，1台斤40到50元，現正熱賣中。

每年東北季風揚起時，卑南溪兩岸都會颳起強勁的風飛沙，老百姓苦不堪言，為了減少揚塵，第八河川局等相關單位開放部分河床，讓農民種植瓜類植物，以減少河床沙石裸露，關山鎮電光里農民葉明峰種植哈密瓜，意外形成「風飛沙經濟」。

葉明峰表示，過去種西瓜都被盤商剝削，農民幾乎是做白工，2018年突發奇想改種哈密瓜，採自產自銷，由於沙地排水好，適合種瓜，品質意外的好，甜度都超過12度，加上台東原本不產哈密瓜，多半造外縣市運來、甚至是進口，在地現採的瓜果更鮮美。

他說，目前種在電光里溪床的哈密瓜面積近3甲地，今年風調雨順，沒受到颱風影響，產量約21萬台斤，產地價依不同品種1台斤可賣到50元或40元，價格還可以，產期從現在開始持續約1個月，由於品質好，剛上市就有民眾進場搶購、打包宅配熱賣中。

台東縱谷區縣議員陳宏宗說，河床種哈密瓜防揚塵，不但環保農民又有收入，一舉兩得，去年受颱風外圍環流影響連日大雨，瓜果都爛光光，農民心血泡湯，損失上百萬。今年靠老天爺幫忙，雨水較少，給瓜農一次賺錢的機會，目前超甜哈密瓜已經上市，邀請大家來關山吃瓜。