租屋處隔音差，不僅生活品質受影響，做任何事也要格外注意音量。一名網友表示，因目前住的公寓隔音不好，住對面的情侶若吵架總能聽得一清二楚，然而有天他意外聽到小倆口的吵架內容，竟是男方用自己的身體來抵房租，讓他相當吃驚，「我們房東是男的阿！」

一名網友17日在臉書粉專「靠北租屋2.0」發文抱怨，目前住的公寓隔音不好，尤其住在他家對面的情侶經常吵架，情緒激動時整層樓的住戶都能聽到他們的爭吵聲。今小倆口再度吵架，他竟意外聽到女方怒吼，「你真的用你身體交房租了？要不要臉阿！」讓他頓時啞口無言，「我們房東是男的阿，我到底聽了什麼？」

貼文一出，立刻掀起網友熱議，「訊息量太大了」、「男以理解」、「男已騎恥」、「房租這事真的『一顏男近』了」、「房東有特殊癖好交租的管道」，也有網友猜測，「說不定那對情侶都是女生，不過我更喜歡男上加男」。

還有網友搞笑留言，「房東帥嗎」、「有房東照片嗎？或是地址也可以」、「房東還有空房出租嗎」、「以台北的房租，我可以用身體繳沒有關係」、「房東覬覦他很久了！讓女孩崩潰的是為何看上的不是她」、「情侶男：妳去換他不要啊」。