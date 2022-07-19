部分地區19日下起午後雷陣雨，但在下雨前空氣悶熱，民眾紛開冷氣，讓用電量創下史上第二高紀錄，若未來幾天天氣仍熱，有機會再創新高。
根據台電數據顯示，19日瞬時尖峰負載達到3991.9萬瓩，刷新歷年7月用電紀錄，創下歷史用電紀錄的第二名。且距離用電史上的3994萬瓩僅一步之遙，預估節氣大暑將至，用電量會一舉突破4000萬瓩大關。
台電指出，19日備轉容量400萬瓩，備轉容量率10.02％，讓供電燈號亮出供電穩定的綠燈，系統仍有餘裕。
*台電統計歷年用電量排名前10高：（截至2022/07/19）
1.2022/06/233994.0萬瓩
2.2022/07/193991.9萬瓩（今日）
3.2022/07/113984.4萬瓩
4.2022/07/133974.6萬瓩
5.2022/07/123960.8萬瓩
6.2022/07/143929.8萬瓩
7.2022/06/223926.6萬瓩
8.2022/06/243913.0萬瓩
9.2022/07/183908.5萬瓩
10.2022/06/293904.5萬瓩
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