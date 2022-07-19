據中共中央統戰部官網「領導之窗」，原國台辦副主任劉軍川已轉任中紀委駐中央統戰部紀檢組組長。
劉軍川畢業於廈門大學經濟系，畢業之後穿上軍裝在空軍指揮學院任教十年，1993年才轉入國台辦，曾任經濟局副局長、聯絡局局長，2019年升任副主任。
國台辦的編制是一正四副，主任劉結一出身外事系統，現年65歲。他在中共二十大前後也將卸任，國台辦勢必易帥。
原國台辦副主任裴金佳較早前已經升任退役軍人事務部部長，如今國台辦只有兩名副主任陳元豐（59歲）、 龍明彪（60歲）。中共副部級幹部一般60歲退休。
據中共中央統戰部官網「領導之窗」，原國台辦副主任劉軍川已轉任中紀委駐中央統戰部紀檢組組長。
劉軍川畢業於廈門大學經濟系，畢業之後穿上軍裝在空軍指揮學院任教十年，1993年才轉入國台辦，曾任經濟局副局長、聯絡局局長，2019年升任副主任。
國台辦的編制是一正四副，主任劉結一出身外事系統，現年65歲。他在中共二十大前後也將卸任，國台辦勢必易帥。
原國台辦副主任裴金佳較早前已經升任退役軍人事務部部長，如今國台辦只有兩名副主任陳元豐（59歲）、 龍明彪（60歲）。中共副部級幹部一般60歲退休。
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