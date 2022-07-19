一名網友表示，每年入冬時她都會覺得喉嚨卡卡、扁桃腺腫脹，每周可能還會咳出小結石，明明她每天都喝1500cc的水、刷超過3次牙，吞口水卻仍有異味。近日她突發奇想拿棉花棒擠壓扁桃腺，沒想到真的擠出大大小小的結石，讓許多網友看了全都驚呆！

原PO在Dcard發文表示，自己曾鑽研各種清除結石的方式、影片，近日她突然覺得喉嚨有一種熟悉感，費勁咳嗽卻只有一些痰，對著鏡子照了手電筒後，她發現的確有一點結石，用棉花棒翻開喉嚨後一看更驚人，「整排的結石，藏在扁桃腺裡面的大大小小的洞」，讓原PO直呼「那大概是我這一輩子最衝擊的畫面」。

原PO透露，之後她慢慢用棉花棒擠壓，終於把結石一塊塊的擠出喉嚨，也因此發現原來結石粒粒相黏，平時自己咳出的結石只是冰山一角，吞口水時才會有異味。最後因為結石實在太臭，她匆匆拍照後就趕緊毀屍滅跡。

原PO指出，其實自己曾因發炎、感冒、結石嚴重等問題，動過切除扁桃腺的念頭，但醫師認為沒有大礙，所以就沒有進行手術；原PO也提醒，不要輕易嘗試自己擠扁桃腺結石，可能導致發炎或流血。如果出現嚴重的口臭，可以去看耳鼻喉科。

對此，許多網友紛紛感嘆「挖礦大師！」、「看完覺得我的喉嚨開始卡卡的」、「這是結石系畢業的吧」、「比粉刺還刺激」、「第一次知道扁桃線竟然會結石！」