伊藤英明（左）在片中對上白石萌歌一見鍾情。（采昌國際多媒體提供）

改編自《重金搖滾雙面人》人氣漫畫家若杉公德同名漫畫的電影《末日救世主》，即將在8月26日於台灣上映，全片爆笑、動作、愛情、亂鬥、歌舞、諧仿、肉體美場面一應俱全，導演平野隆透露本片向《北斗神拳》致敬，更欽點《惡之教典》性格男星伊藤英明領銜主演。

只見片中伊藤將展現他充滿男子氣概的野性肉體美，不僅只穿牛仔背心，讓胸肌、腹肌、臂肌一覽無遺，尤其那短到不能再短的小褲褲，更是讓他健壯的腿部肌肉，透過大銀幕完美展現。這也讓已經46歲的伊藤，對於自己還要在這年紀「賣肉」，笑稱實在驚訝無比。不過這也是他難得一見的搞笑演出，他也同時為本片背書：「這是一部能讓疫情期間受苦的人，得以暫時逃離現實、打從心底放聲大笑的作品。」

真人電影版《末日救世主》是平野隆首度執導的劇情長片，再配上《飛翔吧！埼玉》、《電影版輝夜姬想讓人告白》金牌編劇德永友一打造的爆笑劇本，強強聯手也成為本片值得聚焦的話題之一。尤其平野隆曾參與許多拍攝、剪片工作，親眼見識過各色導演豐富的導戲經驗，加上他從劇本編撰階段，就率先考慮導戲部分的獨特作風，讓人實在無法想像這竟然是他的導演處女作。

至於男主角，除了要能撐起主演的精采演技，也必須擁有強健的體魄，於是平野隆找來在製片期間曾經多次合作的伊藤英明領銜主演，平野隆表示：「我曾和許多製片或導演們，討論誰最適合飾演《北斗神拳》的主角拳四郎，結果每個人都說：『只有伊藤英明能夠勝任』。尤其《末日救世主》原作就有向《北斗神拳》致敬的元素，我想找伊藤先生來飾演，絕對是再適合不過的人選。」

對於有機會詮釋如此另類的「末日英雄」，還要只穿牛仔背心跟小短褲在街頭趴趴走，伊藤英明笑稱自己明明已經是46歲大叔，居然還要「賣肉」，讓他感到非常驚訝。他形容本片：「是一部充滿奇裝異服和古怪髮型，除了女主角之外，其他角色都是怪人的古怪作品，也同時是部能讓人在疫情期間，可以暫時逃離現實，打從心底放聲大笑的作品。」他更感性表示：「作為在娛樂產業工作的人，對於能演出本片感到非常光榮，希望大家可以一起在戲院又笑又哭。」