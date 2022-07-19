VoiceTube首月免費jpg。（VoiceTube提供）

專業英語平台 VoiceTube 歡慶全球會員人數突破450萬人，為鼓勵用戶持續接觸英文，旗下付費英語學習服務-智能學習 Hero、真人家教 Tutor、英文課程募資平台 Vclass，聯手破天荒限時推出限時優惠，即日起至8／14，VoiceTube 推出智能學習Hero 首月免費試用（原價＄1490／月）。

英文課程募資平台Vclass也推出購買指定英文課程，即享指定課程買一送一，贈送價值5000元多益課程。活動期間VoiceTube全平台，只要訂閱以上方案更加碼再贈 Hero 智能學習與 CATCHPLAY＋ 無限看一個月免費。

「VoiceTube看影片學英文」為全球超過450 萬人使用的英文學習平台，採用經語言專家實證有效的『看影片』英文學習法，十萬部真實情境影片，目前擁有近9成學習者好評推薦。VoiceTube 也針對需強化的英文學習者，提供 Hero 智能學習服務，Hero 擁有強大智能學習系統，AI 系統會根據使用者的程度自動調整難易度，推薦最適合的課程，每次的影音課程後還會搭配智能複習上過的單字、句子進行聽力選填反覆練習，並透過 AI 語音分析矯正發音加強重點，提升聽讀力以及自信開口說的語感力，還可搭配 Tutor 真人家教服務，不同於一般線上家教的沒有主題的閒聊，透過 Hero 智能影音課程搭配真人互動，鎖定上過的課程內容跟家教輕鬆交流，讓學習者從聽力到口說都能一次搞定。

即日起推出 Hero 首月限時免費試用活動，除 『Hero 1個月方案免費』外，也同步推出『 Hero 買六個月送兩個月』、『十二個月送三個月』及『 Tutor 首月半價』、『買六個月送ㄧ個月』等超值優惠。優惠連結https：／／subscription-promotion-2022.voicetube.com／。