大陸電視劇或電影有個特色，大多都是有專業配音員配音，不是演員自己的聲音演出，其中曾替許多大咖男星配音的姜廣濤在當地相當有名氣，但近日他卻被拍到疑似遭警察押著走的照片，背景牆上還寫著他的工作室名稱，網友斷定是他；消息曝光後，姜廣濤公司急發聲表示，正在配合相關調查，「網路不實猜測望大家理性判斷」。

46歲王牌配音員姜廣濤出道多年，配音代表作品有《鐵達尼號》傑克、《變形金剛》山姆、《武媚娘傳奇》李治、《仙劍奇俠傳五》姜雲凡等，還有幫吳奇隆、吳尊、劉愷威、聶遠和馮紹峰等知名男星配音；姜廣濤也是知名配音工作室「光合積木」創始人，在配音界算是王牌等級的大人物。

姜廣濤被逮捕畫面在微博上瘋傳。(圖/ 摘自微博)

有眼尖網友注意到，照片一隅的牆上清楚寫著「光合積木」，正巧「光合積木」就是姜廣濤的工作室。(圖/ 摘自微博)

今（19）日微博上瘋傳姜廣濤被警察逮捕，還流出多張他在路邊被押著走的照片，一輛警車停在一棟大樓前，一名白衣男子被多名警察押上警車，畫面格外狼狽；有眼尖網友注意到，照片一隅的牆上清楚寫著「光合積木」，正巧「光合積木」就是姜廣濤的工作室。

消息曝光後，姜廣濤公司急發聲表示，正在配合相關調查，「網路不實猜測望大家理性判斷」。(圖/ 摘自光合積木微博)

在姜廣濤被逮捕消息越滾越大，「光合積木」今日下午急發聲明，指出姜廣濤老師因為商業經濟糾紛正在配合相關調查，強調「有關網路上的不實猜測，希望大家能夠理性判斷」。