台灣農漁業物產館不只有品牌故事，還展售農特產品，更設有品茗空間。（張亦惠攝）

台灣農漁業物產館不只有品牌故事，還展售農特產品，更設有品茗空間。（張亦惠攝）

台灣農漁業物產館不只有品牌故事，還展售農特產品，更設有品茗空間。（張亦惠攝）

台灣農創興業股份有限公司暨台灣農漁業物產館19日在霧峰區農會大樓4樓揭牌，霧峰區農會總幹事也是台灣農創公司董事長黃景建指出，物產館與各農會攜手，在物產館內有大面的燈籠牆，展示全新開發的農特產品，還規畫產售區、咖啡廳及品茗區域，未來將與重新開幕的菇類館結合，成為觀光亮點。

19日台灣農漁物產館揭幕儀式包括立法院副院長蔡其昌、農委會副主委陳駿季、前立委顏寬恒、台中市農業局長蔡精強及多位在地議員皆與會。黃景建說明，物產館是農會新的里程碑，因霧峰農會2005年籌畫新建第一座酒廠，後來需擴大規模建第二座酒廠，想透過地方創生概念，申請國發會計畫，因此成立台灣農創公司，在提出計畫時也規畫區域物流的展售空間等，感謝農委會的支持讓我們能建置這個場域。

黃景建指出，霧峰農會選擇生產非民生必需品的酒，是因酒能讓農產品加值，未來農創公司要幫助農民跟農漁會創造商機，建立產銷平台，讓農漁產品有更好的行銷，也要建立農漁會經濟事業合作平台，不再單打獨鬥。位於霧峰區農會6樓的菇類館預計9月5日重新開幕，黃景建表示，未來物產館將與菇類館結合，成為民眾認識台灣農業、旅遊的好所在。

蔡其昌致詞表示，農會的轉型是必然面對的挑戰，霧峰農會從米、好米、品牌好米到米的文化，是文創跟農產結合成功的範例，未來不論自己在哪個位置，相信政府的角色就是協助有創意、想做事的單位，讓台灣農業、農會從上個世代跨足下一個世代。