台中市文森林公園外展站提供4種疫苗、5種劑型隨到隨打，堪稱台中最強接種站。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今（19）日新增3408例本土個案，相較前一周（7月12日）4030例，有15.43％的降幅，疫情趨緩，打氣也疲弱，台中市衛生局統計近日全市每日新冠疫苗接種人次盪到二至三千；為集中火力、不浪費任一疫苗，文心森林外展站天天供應4種疫苗、5種劑型隨到隨打，堪稱全台中最強接種站。

台中市衛生局統計，截至19日上午8點為止，台中市新冠疫苗第一劑涵蓋率為96.43％，第二劑涵蓋率為90.25％，第三劑(追加劑)涵蓋率為74.22％，第四劑(第二次追加劑)涵蓋率為7.48％；唯近日可能因疫情趨緩，打氣不佳，統計不分廠牌劑型，7月16日、17日、18日全市接種人次分別為3682、791、2765。

為鼓勵民眾接種，台中市目前三管齊下：包括合約院所及衛生所預接種、揪團接種以及外展站接種，多採分廠品、劑型接種，只有文心森林外展站同時提供莫德納、成人BNT、兒童BNT、高端、Novavax4四種廠牌、五種劑型新冠疫苗讓民眾隨到隨打。

且由於全台BNT疫苗即將用罄，加上中央公告12到17歲青少年第三劑只能接種BNT，台中市目前僅剩2700劑BNT疫苗，為集中火力施打，目前撥補給文心森林公園外展站接種，連日也有不少因家長帶孩子到此接種，更有不少成人也來搶打。

負責該外展站的小兒科醫師施勝桓表示，19日仍有83人來接種，又以成人BNT最搶手，65人接種，其次為莫德納有14人，Novavax3人，兒童BNT1人，高端則為0；他也強調，為避免接種錯疫苗，現場醫護會一再和民眾核對再接種。