因為新冠肺炎疫情停辦兩屆的台北羽球公開賽，今年再度舉辦，不過因為新冠疫情防疫仍不得鬆懈，加上有外國選手來台參賽，中華羽協主要採取「泡泡模式」舉辦，不過在安排飯店到場館的接駁車安排在前幾天比較混亂，也讓選手不太滿意，中華羽協表示在泡泡模式下半賽事經驗較不足，接受選手建議並迅速改善，希望讓賽事盡善盡美。

加拿大華裔好手李文珊的教練甘超宇，這次也有以選手身份參加台北公開賽，透過臉書粉專指出這次台北賽問題，美籍華裔選手張蓓雯也透過Instagram限時動態發難，主要都是抱怨外國選手從下榻飯店到比賽場館和平籃球館距離不遠，但卻要花上大把時間等候班次不多的接駁車，以及等待PCR結果期間無法到場館等不便，張蓓雯更嚴厲表示，這樣消耗外國球員精力，辦只有台灣球員打的比賽就好，不要辦國際賽。

對於選手指教，中華民國羽球協會副秘書長陳世杰表示，台北羽球公開賽是台灣在新冠疫情這兩、三年考驗下台灣首場國際賽事，羽球又是室內運動，當初呈交防疫計畫就不容易，目前也隨時更新，這一切改變都讓原本比賽的例行公事更複雜，協會虛心接受建議，盡力改善。

至於接駁車安排，陳世杰表示，已經有加開班次、縮短班次時間，努力符合選手需求，若真的狀況緊急，協會也有準備備案，就是機動性比較高的九人座小巴待命，選手如果臨時有轎車需求，也可以提出申請。

這是疫情後台灣首場正式國際體育賽事，結束新加坡賽事後直接來台參賽的日本雙打選手綠川大輝，因為是第一次來到寶島，覺得很可惜因為防疫只能待在球場和飯店，無法多了解台灣文化，但他也能體諒這是疫情下必須面對的適應期；不只選手移動地點有限，媒體採訪同樣受限，無法像以往面對面與選手交流，而是先提出問題，工作人員協助詢問，以視訊方式進行賽後訪問，比東京奧運保持官方規定社交距離就可以採訪的要求更加嚴格。