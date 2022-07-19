近期網路上有人妻在社團求助，因將老公喜歡的哥吉拉公仔送人，惹得老公離家出走、要求離婚，雖然人妻積極認錯、取回哥吉拉，但老公仍未就此原諒，引發不少網友討論。而日本有一位寫真女星東雲海（東雲うみ）有組裝模型的興趣，手藝非常專業，堪比匠人等級，曾組裝過哥吉拉，網友們笑稱娶這種老婆絕對不會離婚。

日本寫真女星東雲海（東雲うみ）外型甜美、擁有G級火辣身材，原本是名OL，2020年開始接觸寫真集工作，剛出道就空降寫真集賣座榜單第一，被稱為日本寫真界的大牌新人，在Instagram擁有24.7萬粉絲追蹤，前景一片看好，此外她還有一項技能深獲粉絲喜愛，靠著組裝玩具的影片在youtube擁有65.2萬人訂閱，東雲海曾表示自己喜歡鋼彈模型等玩具，組裝過程影片在網路上平均都有數十萬點閱率，受到許多宅男的喜愛，而她偶爾會穿性感服裝組裝模型，成為頻道的一大賣點。

搭上最近的哥吉拉風潮，東雲海曾在一年前拍攝改造哥吉拉公仔的影片，擁有242萬的觀看次數，她表示看了電影《哥吉拉大戰金剛》之後去逛街買下公仔，東雲海說自己很喜歡電影海報哥吉拉在水中大戰金剛的意境，於是想用手邊的公仔改造，影片中東雲海熟練地用工具切開哥吉拉，下手俐落，看起來平時就有研究，她不忘拿起公仔面對鏡頭，意外曬出她的傲人上圍，讓許多粉絲一邊看公仔的同時還可以欣賞她的火辣身材。最後她完美復原海報場景，超強技能讓許多人自嘆不如，影片底下除了日本粉絲還能看見許多使用中文的粉絲表達稱讚。