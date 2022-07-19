林佳龍在日前表示，如果當選就公布恩恩案真相，並在臉書上發文大談「真相與品格」，希望台灣社會能反思對「誠實」與「品格」的重視，藉此暗諷新北市長侯友宜。新北市議員陳偉杰批評，林佳龍剛背棄20多次不選新北市長的承諾，最沒誠信的人談誠實，搞派系利益還敢談品格，明明就是陳世美還處處扮聖人，真是讓人匪夷所思。

陳偉杰表示，林佳龍宣布參選至今，已把他此次選戰的實質「派系利益的交換、複製貼上的政見、潑人髒水的策略」給揭露殆盡，所以把恩恩案當武器攻擊侯市長並不讓人意外。噁心的是，一個處處黑箱作業的政黨，一個因為派系利益而背棄承諾空降參選的人，拿著誠實與品格來做文章，真不知臉皮該有多厚？

陳偉杰指出，這兩年民進黨政府在防疫作為上製造多少黑箱，「3＋11」的紀錄、高端審查的過程、疫苗採購的內容、黑心快篩的原委，每個措施都涉及全體民眾的安危，民進黨政府全部「黑箱作業」無一例外。敢問林佳龍，這些被民進黨「封存」的真相是否都應該公布？林佳龍該不該對著蔡英文總統高談闊論「真相與品格」？

陳偉杰強調，民進黨北北桃三個市長候選人，除了林佳龍毀諾選新北，林智堅落跑選桃園，還爆發抄襲論文騙學位，林佳龍該不該先對他談談「真相與品格」？陳時中丟下疫情來選舉，又因派系利益搶下林佳龍垂涎已久的台北，林佳龍是否也該先對他談談「真相與品格」？林前部長如今一根手指指別人，卻不見四根手指正指著自己，會不會太過矯情？

陳偉杰表示，林佳龍在派系利益甚至可能於政治酬庸下棄台北選新北，突然空降沒有準備，接下來可想見的動作就是：一不斷潑髒水；二靠陳建仁吸選票；三「中二模式」再發功，府院黨動員來打侯。一個背信又空心的人暢談「誠實」與「品格」對於民眾有多少說服力，大家心知肚明。陳偉杰誠懇建議林前部長，多點政見新論述，少點複製與貼上，多點下鄉搏感情，少點虛偽與矯情，否則陳世美的形象是很難偽裝成聖人的。