每個人都有自己的優缺點，有些人談戀愛時，喜歡製造驚喜，有的人則是母愛爆棚，但感情談到最後，有時缺點就會被放大檢視，熱戀時所見的優點，全都會被視而不見，最終被分手，前任遇到下一個對象時，才會發現他們有多好。《搜狐網》分享4個最讓前任難以忘懷的星座，對方分手後才知道後悔。

1、 雙子座

與雙子座談戀愛時，關係總是時好時壞，因為他們就像擁有雙重人格，有時感情甜到像蜂蜜，有時又苦到比苦瓜還苦，讓人又愛又恨，不過雙子座對另一半非常好，但過於神經質的個性，卻時常成為分手主因，但往往在分手後，前任就會開始懷念雙子座的好，甚至一想到他們的神經質，還覺得是增添生活樂趣的成分。

2、 巨蟹座

巨蟹座心思很細膩，而且自然而然散發母愛，在戀愛過程中，非常會照顧另一半，還願意為對方放低姿態，當兩人面臨困境時，巨蟹座也不會抱怨與煩躁，反而還會去安撫對方的情緒，但巨蟹座若是被多次傷害後，他們也會心灰意冷的離開，對方才會知道巨蟹座的好，意識到他們的付出有多偉大，但最好的人卻變成回憶。

3、天蠍座

天蠍座雖然疑心病重，但在感情裡面，他們會全心全意地付出，不會讓伴侶吃虧，但他們過於想握有控制權，也成為情侶分手的導火線，對方可能會因沒有自由而選擇離開，但分手後卻又想到天蠍座用情很深，對他們非常好，讓人難以忘懷。

4、水瓶座

水瓶座不喜歡按常理出牌，他們不介意世俗眼光，常常給人不同的驚喜，與他們交往時，伴侶每一天都會感到新奇，但水瓶座吵架時，卻很在乎輸贏，甚至得理不饒人，也容易成為分手原因，而水瓶座在面對分手的事時，會非常冷靜理智，絕不吃回頭草，也不會表現出不捨的樣子，他們喜歡製造驚喜的優點，也成為前任難以忘懷的原因。