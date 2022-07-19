科技部、法務部與經濟部19日於竹科聯發科總部，舉辦2022年科技產業誠信治理與營業祕密保護高峰論壇，邀請產官學研及園區大型科技業者等各界代表共150人，並線上直播擴大參與，論壇上也啟動高科技「企業服務廉政平台」，盼促進公私部門對話，提升科技業競爭力。

本次論壇包含3大主軸，第一「外商標竿學習」由台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成講述企業誠信治理經驗分享；第二「專題演講」則由台積電副法務長謝福源談「從永續經營倡議營業秘密管理的創新」，分享成功個案，傳達經驗並拋磚引玉。

論壇上，桃園地檢署主任檢察官呂象吾，與陽明交大科技法律學院公司治理中心主任林志潔，也分別以「從偵查實務角度看企業對於營業秘密案件的協力義務」及「從誠信治理觀點探討營業秘密保護與出口管制」為題進行演講。

最後，「綜合座談」則針對「誠信治理與法律遵循對企業競爭力之影響」、「區辨圖利與便民-政府與企業雙贏」、「以司法視角探討企業內外部經濟犯罪之防制」、「促進公私部門共同建立保護營業秘密創新策略」及「從國家安全角度談營業秘密保護」等議題，進行觀點交鋒，並與現場來賓意見交流。

科技部常務次長陳宗權指出，科技部施政重點包含強化園區投資發展，提升園區外溢效益，推展區域產業聚落，其中，企業誠信在當中扮演競爭力的底蘊能量角色，是驅動科技發展的穩定力量，加上跨域結合產官學研各界資源，共創公私協力誠信治理的關鍵價值，以提升產業永續及國家競爭力。

法務部長蔡清祥也說，台灣2021年清廉印象指數（CPI），名次為全球第25名，創下歷史最佳的評比成績，寫下廉政建設新頁，顯示國際間對台灣持續肯定，足見台灣致力於協助建構私部門反貪腐機制之努力，已經被世界看見。

科技部表示，作為國家科技發展掌舵者，以前瞻視野與全球高度，擘畫2035年科技遠景，強化跨部會協調與合作，整合各領域資源與能量，透過此次高峰論壇，建立公私部門深化交流管道，帶動產官學研通力合作的契機，再創科技產業經濟價值，與誠信治理的高峰對話。