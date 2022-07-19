中投區高中免試入學放榜，台中一中今年最低錄取分為95點，比去年降2點；台中女中也是95點，比去年上升3點。中一中表示，可能因作文題較難、社會科略難，對男考生相對不利所致；女中則分析，可能與頂尖學生強者恆強及女生整體表現佳有關。

台中一中今年免試入學錄取828人，錄取總積點最低為95點，會考成績均須5A、5個「＋」以上，寫作5級分以上。其中，95點有40人，達到100點以上有590人，佔新生數71.3％。其中，有57人達110點、有7名達到111點的「滿分王」。

中一中教務主任彭佳偉指出，今年錄取分數較去年降2點，可能是受作文分數影響，此外，社會科略難，對男考生可能也相對不利。

台中女中今年錄取638人，率取最低分為95點，會考成績均須5A、5個「＋」以上，寫作5級分以上，比去年提升3點。其中，95點有78人、100點以上考生有412人，佔66％，其中，110點考生多達40人、達到111點「滿分王」有11名。

中女中原以今年考題難易度與去年相當，預估錄取分可能與去年差不多，沒想到，提高了3分之多。教務主任陳鈺玟表示，今年雖然整體報考人數下降，但頂尖學生強者恆強，加上可能今年中投區女生整體表現佳所致。