新生代小生井柏然曾和女星倪妮熱戀2年，2018年突然宣布分手後，感情世界就一直低調成謎，不料今日(19)卻被狗仔鏡頭捕捉到，身高有183公分的井柏然十指緊扣178公分超模劉雯，二人無論外型、身高相當登對；此外，他們和李榮浩、楊丞琳夫婦相約聚餐，兩對愛侶同時現身掀起熱議，超閃畫面全被錄下。

33歲大陸男星井柏然，過去主演電影《捉妖記1、2》、《後來的我們》先後創下人民幣20億(約88億台幣)以及60億(266億台幣)驚人票房，私下交往情形也備受矚目，自狗仔「攝影王大錘」曝光的畫面中，可見李榮浩、楊丞琳先牽著手離開餐廳，井柏然再現身鏡頭，哪料身邊還有位高挑女子劉雯，十分幸福。

大陸狗仔「攝影王大錘」曝光井柏然、劉雯超閃十指緊扣畫面。(圖/攝影劉大錘 微博)

據了解，劉雯和井柏然並非首次爆出戀愛緋聞，曾多次被狗仔拍到甜蜜畫面，包括劉雯曾出入井柏然下榻的飯店，還曾多次出入男方的家中等等，這次戀愛消息再度被曝光，經陸媒致電井柏然的工作人員，目前未有回應，而劉雯經紀人則是用不方便接電話為由，迅速掛斷媒體電話。

事實上，超模劉雯不只身高178公分，一雙筆直神腿更長達116公分，還擁有超纖細的性感蠻腰，因此被大讚男女兩人十分般配，網友紛紛留言：「被拍好多次都默認了呢」、「我同意了這門婚事」、「哇哦坐等官宣哦」、「井找的都是氣質稀罕美女」、「井寶個子挺高的眼光真好，小情侶要一直幸福下去啊～」無人不為戀情喝采。