導線架廠長科*（6548）19日舉行法人說明會，第二季受惠於車用及工控等晶片導線架出貨強勁及價格調漲，季度營收37.78億元，歸屬母公司稅後淨利7.85億元，同創歷史新高，單季獲利賺逾二個股本。長科*估第三季營運維持高檔，營收及毛利率中間值約與第二季相當。

長科*第二季合併營收季增4.0％達37.78億元，較去年同期成長23.0％，毛利率季減0.1個百分點達30.8％，較去年同期提升8.1個百分點，營業利益季增5.0％達8.57億元，較去年同期成長84.7％，歸屬母公司稅後淨利季增11.8％達7.85億元，較去年同期成長逾1.5倍，每股淨利2.09元。長科*第二季營收及獲利同創歷史新高，季度獲利賺逾二個股本。

長科*自結上半年合併營收74.09億元，較去年同期成長27.9％，平均毛利率年增9.9個百分點達30.9％，營業利益16.73億元，較去年同期成長逾1.2倍，歸屬母公司稅後淨利14.87億元，較去年同期成長逾1.7倍，每股淨利3.96元。

長科*預期第三季合併營收介於36.8億元至38.7億元之間，基於新台幣兌美元匯率29.8元假設計，毛利率介於29.5～31.5％之間，營業利益率介於21.5～23.5％之間。若以中間值來看，長科*第三季合併營收、毛利率、營業利益率約與第二季持平。