台北羽球公開賽將在19日至24日舉行，為台灣最高等級國際羽球賽，台灣超人氣選手全數歸國，小戴戴資穎、台灣一哥周天成與黃金男雙麟洋配都將參賽，繼東京奧運後可望再掀羽球狂潮。

中華電信MOD及Hami Video將獨家全程轉播，「Hami Video運動館」也將在19日起首度上架MOD，提供專屬MOD客戶全館免費收視的優惠。

中華電信表示，賽事期間，只要在MOD首頁點選「台北羽球公開賽」banner即可收視全程賽況，Hami Video運動館客戶除了可即時觀看賽事轉播外，已在棒球場、籃球場、桌球場廣受好評的4D全視角技術，將首度應用在羽球場上，運動館客戶透過APP，用手指自由旋轉畫面、放大縮小即時回看賽事，不錯過台灣選手精彩攻防。

Hami Video運動館，從不錯過國內外各大賽事的轉播，19日起，首度登上MOD，成為運動館多螢收視裝置之一，並且為了回饋MOD客戶，只要符合資格之機上盒，完成配對碼登入，就能全館免費體驗至9月30日，同日開賽之台北羽球公開賽即可多螢隨看。10月1日起，MOD客戶再享運動館全台最優惠79元/月（定價149元/月），收視更多獨家熱賽以及應用服務，尚未決定訂閱，也可免登入免費瀏覽頁面與收視所有VOD。

八月底前，使用500元動茲券即可收視Hami Video運動館150天，收看台北羽球公開賽以及更多獨家熱賽。