Signorina全系列情境圖片。（Salvatore Ferragamo提供）

Signorina In Fiore_花漾伊人女性淡香水 。（Salvatore Ferragamo提供）

Signorina EDP_芭蕾女伶淡香精 。（Salvatore Ferragamo提供）

義大利高訂奢侈品牌Salvatore Ferragamo透過經典女香系列的重新詮釋，以充滿力量的口號及視覺支持全球女性運動，形象視覺，來自Ferragamo品牌的輝煌之作「Signorina」女性香氛系列。

這款被香氛迷們列為此生必收藏的指標、點綴著優雅「蝴蝶結」的浪漫香水，自2012年問世以來，Signorina系列被定義為少女人生中的第一支香水，歷經十年之淬，凝聚百種香氣，被賦予品牌指標性香氛的Signorina迎來十週年喝采，以全新視覺及主題 ＃StandForSignorina榮耀登場，將四款截然不同的個性香氣演繹成多元的女性世界，並以飛舞的緞帶表達對現代女性真正的讚頌。

Ferragamo自推出第一款「Signorina芭蕾女伶淡香精」即在全球獲得熱烈回響，其中代表品牌的標誌性Vara蝴蝶結連結起了義大利百年精品工藝與現代香氛的橋樑，更成為十週年視覺形象的主軸。從蝴蝶結延伸出舞動的緞帶，為每一款香水包裹上煥然一新的氣息，包含全球暢銷的「Signorina in fiore花漾伊人女性淡香水」及「Signorina Ribelle伊人黎貝拉女性淡香精」，三款香水外盒皆採用全新設計的亮面Vara緞帶圖樣，綻放出朝氣蓬勃的新氣象。

在Signorina經典香氛上市屆滿十週年的歡慶時刻，Ferragamo總部也正式向全球宣佈，旗下香水美容產線製造與分銷將獨家授權予國際香水集團Interparfums，以促進全球業務的推動。其中最受全球女性鍾愛的Signorina系列，將以全新型態和香氛迷們見面，作為慶祝其十週年的完美。台灣則由法意企業有限公司代理，將雋永香氣重新獻給台灣的消費者。