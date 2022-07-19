藍皮解憂號觀光列車超搶手，雄獅旅行社乘勝追擊斥資2000餘萬打造「藍皮意象館」，藉大型火車頭造型LED燈、Q版解憂月台與隱藏版地景藝術，搶攻後疫情全球觀光市場。（謝佳潾攝）

藍皮解憂號觀光列車超搶手，雄獅旅行社乘勝追擊斥資2000餘萬打造「藍皮意象館」，藉大型火車頭造型LED燈、Q版解憂月台與隱藏版地景藝術，搶攻後疫情全球觀光市場。（謝佳潾攝）

藍皮解憂號觀光列車超搶手，雄獅旅行社乘勝追擊斥資2000餘萬打造「藍皮意象館」，藉大型火車頭造型LED燈、Q版解憂月台與隱藏版地景藝術，搶攻後疫情全球觀光市場。（謝佳潾攝）

藍皮解憂號觀光列車從去年10月首航至今年6月，吸引逾3萬3000人次搭乘，雄獅旅行社乘勝追擊斥資2000餘萬在枋寮藝術村打造「藍皮意象館」，藉大型火車頭造型LED燈、Q版解憂月台與隱藏版地景藝術，搶攻後疫情全球觀光市場。

由台鐵與雄獅旅行社攜手推出、從屏東枋寮往返台東的「藍皮解憂號觀光列車」，除吸引鐵道迷搶搭外，不少民眾也為情懷而買單，且據雄獅市場調查發現，它的魅力是風靡海內外，雄獅董事長王文傑說，日本人票選疫情後的海外旅遊首選是台灣，當中藍皮解憂號是很大的誘因，因為在日本已找不到藍皮火車。

為此，雄獅在藍皮解憂號於國旅市場闖出名號之際，乘勝追擊向台鐵局承租鄰近枋寮火車站的枋寮藝術村一處79坪空間、斥資2000餘萬打造「藍皮意象館」，除作為乘客候車空間，也具備旅遊資訊服務站、展演場所、伴手禮商店等用途，此外還將以區域樞紐為概念提供屏東往返恆春的接駁服務。

王文傑指出，因「藍皮意象館」是藍皮解憂號觀光列車的起點，所以特與屏縣府及在地業者推出的各式遊程合作，有新龍社區龍膽石斑體驗、港口社區茶園巡禮、五溝水社區聚落導覽、屏菸基地大武山沉浸劇場體驗等，將旅遊範圍擴及全屏東，把藍皮解憂列車的觀光價值發揮到最大。

「藍皮意象館」19日正式開幕，屏東縣長潘孟安、台灣鐵路管理局副局長朱來順等人都蒞臨現場，潘孟安說，藍皮解憂號串起屏東與台東城市特別的航線，讓旅客展開山海情境之旅，讓台灣鐵道觀光邁向新的里程碑；朱來順也讚賞道，鐵道與觀光密不可分，藍皮列車是最佳示範。

雄獅旅行社表示，「藍皮意象館」入口處有幅大型火車頭造型LED燈，後院還有Q版解憂月臺，以及隱藏在館中的美國地景畫家大衛辛作品，可期待成為新打卡熱點。