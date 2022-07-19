童顏綠泥「淨膚平衡綠石泥膜慕絲」以溫潤的慕絲質地讓清潔後的肌膚滋潤不緊繃。（童顏有機提供）

全新「淨膚平衡綠石泥膜慕絲」拒絕油脂清零！溫和深度清潔法 養成健康平衡肌底。（童顏有機提供）

童顏有機 有機棉萬用巾輕拭卸除臉部泥膜 可達到深度且溫和的清潔效果。（童顏有機提供）

台灣有機保養品牌「童顏有機」推出首款全新有機泥膜「淨膚平衡綠石泥膜慕絲」，使用通過COSMOS天然認證之法國天然永續綠石泥粉做為​原料，搭配有機阿爾卑斯山柳蘭萃取、有機檸檬茶樹複方精油以及天然淨化緊致植萃等成份，打造出100％ vegan且符合EWG及COSMOS有機認證標準的深度清潔商品，讓夏季的肌膚油脂清潔「拒絕清零」不再乾、緊、繃。

業者表示，無論是哪種膚質，都應避免陷入「過度清潔」的迷思，過度清潔反而會破壞肌膚自然的保護屏障-皮脂膜，保護力一旦降低反而容易造成油脂分泌更多或引發過敏而適得其反。童顏有機提倡深度清潔的重點，應拒絕追求油脂清零，訴求以天然清潔成分與搭配有機棉萬用巾溫和的潔膚方式，讓肌膚回到油水平衡的狀態，穩定的膚況才可讓後續保養更容易吸收且更好打底上妝。

童顏有機首款有機泥膜-童顏綠泥「淨膚平衡綠石泥膜慕絲」可於基礎卸妝與清潔後使用，使用後可搭配化妝水醒膚，接著可依據個人膚質需求敷上面膜讓精華完整吸收，進階保養可於面膜後補充乳香精華讓毛孔更緊緻，最後再以乳液或乳霜鎖住天然有機精華。「淨膚平衡綠石泥膜慕絲」即日起全新上市，售價980元，新品上市單件9折，兩件8折，至8月18日止。