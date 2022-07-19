近年屏縣府積極推廣在地觀光，繼旅行指南《關於屏東的6件事》後，今年7月又推出屏東縣旅遊年刊創刊號《覓（MEET）屏東》，結合食、宿、遊、購、行等旅遊資訊，以第一人稱視角帶領讀者認識屏東旅遊之美，探訪獨有祕境。

屏縣府指出，為使國內、外遊客能夠一窺專屬於屏東的美景，並享受一趟深度旅行，縣府團隊透過相關美學藝術、攝影編修、文案撰稿等，整合屏東食、宿、遊、購、行等旅遊資訊，集結成冊出版屏東縣旅遊年刊創刊號《覓（MEET）屏東》，讓遊客藉此找尋專屬的旅程。

縣府表示，《覓（MEET）屏東》是針對屏東縣內多樣化的自然生態樣貌、獨特觀光景點、農漁特產、多元族群組合及專屬各季節慶活動等元素，規畫成6大主題，有「消失的部落《斯卡羅》」、「走訪令人讚嘆的絕美原鄉山地門」、「漫步客家百年古宅，走讀佳冬」、「懷念島嶼旅遊，出國感滿滿的大東港」、「生態樂園，恆春半島」、「屏東原百貨」等。

縣府交旅處長黃國維表示，這次旅遊年刊特別藉由斯卡羅、茶金、少年PI等知名戲劇的帶入，希望引導遊客從戲劇拍攝的觀點，重溫歷史人文的磅礡回憶，以及徜徉在充滿南國風味的美景中。

黃國維說，屏東除有壯闊的自然風景外，還有四季不同節慶營造出的在地特色文化景觀，堪稱從自然生態到人文風光全都有，也是遊客要到屏東才能見到的獨特景觀，屏東絕對是全台上山下海旅遊資源最完整的城市之一。

他強調，即日起《覓（MEET）屏東》在屏東火車站、海口港、水門轉運站、孫立人行館、潮州火車站、恆春轉運站等旅遊服務中心，都可免費索取。