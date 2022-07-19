金曲台語歌后詹雅雯去年初發現罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，但熱愛舞台的她，將在8月13日第4度登上高雄巨蛋開唱。她19日接受本報專訪，坦承之前因為定期檢查發現左腦有0.53公分的腦動脈瘤，4月初開刀進行從鼠蹊部透過導管直接在腦中放一種特殊支架的手術，豈料術後在加護病房休息時，她因為鼠蹊部傷口還沒恢復，突然大出血險喪命。

她憶起當下四肢無力、幾乎快陷入昏迷，最後醫護人員急救輸血1小時才撿回一命，但現在發現右腦有2顆比較小的腦動脈瘤，預計將在8月底進行2度開刀手術，她無奈說，目前心情很慌恐，同時也排斥去想開刀的事情，因為每次聽到要開刀，腦中就會浮現當時大出血被急救的陰霾。

她現在用正面看待、勇敢抗病，已經度過每天爆哭的階段，她直率說：「我知道這個病（腦動脈瘤）隨時一爆掉就會直接往生了，讓我也沒感覺了，也算是美事一樁。」並提到，她現在身體狀況確實不佳，很擔憂8月的演唱會，不過仍會用盡全力來歌唱獻給粉絲，也很感謝因為罹患帕金森氏症才能發現腦動脈瘤，「沒有它，我就不會發現（顱內動脈瘤），不然我早就不在了」。

詹雅雯認腦動脈瘤開刀險喪命，正能量看待病情。（陳俊吉攝）

詹雅雯認腦動脈瘤開刀險喪命，正能量看待病情。（陳俊吉攝）

她現階段早已看淡生離死別，透露曾有後悔在4月開刀的想法，「如果會死就死了，我就不用拖著這身軀來面對病情，甚至還要隱瞞我的爸媽，我就不用假裝自己很健康」，並直言，「說不定下次看到新聞標題可能就是『詹雅雯猝死』」。

詹雅雯將在8月13日4度登高雄巨蛋舉辦「2022詹雅雯高雄巨蛋大跨越演唱會」（陳俊吉攝）

她將計畫把這次演唱會當成是生前告別式來舉辦，親自把內心話傳達給家人、朋友及粉絲，至於未來後事的想法？她坦言，不會辦告別式、追思會，已交代家人自己要樹葬，並喊話希望大家都能來欣賞8月的演唱會，「如果是我的告別式，我又聽不到，不如就在演唱會上，我能聽到大家對我的鼓勵」，至於上億元的遺產部分，她將來會找律師幫忙處理，預計會捐出一半的遺產做公益、回饋社會。

詹雅雯將在8月13日4度登高雄巨蛋舉辦「2022詹雅雯高雄巨蛋大跨越演唱會」（陳俊吉攝）

她去年5度登上台北小巨蛋開唱，158公分的她，當時體重45公斤，但在4月開刀後，食慾不佳瘦到僅30幾公斤，目前恢復到40公斤，但自認身體營養仍不夠，會導致她整天都像在昏睡、休克當中，現在每天多休息、累積能量，期待8月與南部粉絲見面互動。