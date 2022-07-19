美國五角大廈周一表示，將撥款13億美元用於研發追蹤高超音速導彈威脅的先進衛星系統，同時還宣佈2項新的合同訂單，計劃在2025年前將這些偵測和追蹤系統發射入軌。

《美國之音》引述美國防部航天發展局局長德里克．圖尼亞爾(Derek Tournear)的話說，這2個合同訂單將提供28顆衛星，讓美國能夠更大地擴展和加強應對中國和俄羅斯日益增加的威脅的能力。

報導說，中俄兩國在研發高超音速導彈方面都取得很大進展。去年，中國試射了一枚高超音速導彈，俄羅斯在烏克蘭戰爭期間也使用了此種武器。

圖尼亞爾說：「俄羅斯和中國都在研製和測試高超音速滑翔載具——這些先進導彈的機動性極高。這些衛星特別針對這種下一代的威脅，這樣我們能夠發現和追蹤這些具有高超音速機動性的載具，並預測他們的彈著點。」美

圖尼亞爾說，歷史上美國還沒有運行過旨在發現和追蹤這類具有機動性的高超音速武器的衛星。新的衛星將能讓美國偵查到發射，對高超音速導彈的變軌進行跟蹤，計算其飛行軌跡，並且將這些數據提供給能夠發射攔截器的部隊。

獲得國防部訂單的是位於佛羅裡達州墨爾本的美國技術公司L3Harris Technologies以及位於加州雷東多海灘 (Redondo Beach)的諾斯洛普．格魯曼戰略太空系統公司(Northrop Grumman Strategic Space Systems)。前者將生產14顆衛星，造價約7億美元；後者將生產另外14顆衛星，造價約6.17億美元。加上發射和地面控制和支持方面的費用，這個項目的總費用約為25億美元。

圖尼亞爾表示，這個項目標誌著美國向一個規模更大、相互交疊的衛星系統轉變。相比過去命達15年甚至更久、體積更大、造價更高的衛星，美國將採用更多造價更便宜的衛星，而這些衛星將會大約每5年更換一次。其中一組將會在1000公里高空的低軌道運行，另一組將會在1萬到2萬公里的中軌道運行，這樣可以提供更具有韌性的存在。首組28顆衛星發射之後，還會發射大約64顆第2組衛星。

今年早些時候，美國、英國和澳大利亞宣佈3國將合作研發高超音速導彈，當時正值外界對中國軍事發展感到擔憂。