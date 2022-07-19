今天免試入學放榜，高雄大林蒲鳳林國中建校43年來，首次打破每校一雄中一雄女的保障名額，今年高中雄女兩名、雄中一名，學生簡祐莃是鳳林國中首位滿分滿點，高中雄女。優異的升學成績，更與校長林宜家今年4月份貼出「3顆鳥蛋」照片不謀而合，校方人員驚呼神奇。

林宜家在今年4月份時就在臉書上分享一張老師在校園裡拍到、一個育有三顆蛋的鳥巢，沒想到成績一公布，還真的有3個學生考上第一志願，創下學校最佳紀錄。

林宜家表示，鳳林國中興建時就獲得「南台灣建築園冶獎」，109學年度還獲得經濟部能源教育優等獎的殊榮，學校綠覆率達到60％，不但綠意盎然，還常有鳥兒來築巢生蛋，每次要會考前，學校同仁都很愛在校園內發現異象。

劉伊宸考上雄女，平時也樂於分享所學，帶著同學一起成長，該班今年還創下學校「零五C」紀錄，堪稱送給準備退休的班導師顏育潔、任教30年最好的禮物。

許豈綸從國小到國中，每次報考市區學校數理資優班都錄取，九年來共錄取3次，但是家人還是選擇讓他就近就讀鳳林國中。許豈綸的媽媽蔡博如說，減少的交通時間可以讓許豈綸探索自己有興趣的「冷知識」，電視上益智節目的問題他幾乎全部都答得出來，生活充滿更多樂趣。

會考成績剛出來時，就有臉友等不及，在林宜家臉書留言詢問是不是真的考上三個第一志願，可見「三顆鳥蛋」的故事結果非常引人好奇。而今答案公布，林宜家笑稱學校是「有神喻的校園」，一切都太神奇。