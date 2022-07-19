根據市調機構集邦科技指出，由於需求未見好轉，NAND Flash產出及製程轉進持續，下半年市場供過於求加劇，包含筆電、電視、智慧型手機等消費性電子下半年旺季不旺已成市場共識，物料庫存水位持續攀升成為供應鏈風險，預期第三季NAND Flash價格跌幅擴大至8～13％。

在消費性固態硬碟（Client SSD）方面由於消費市場需求疲弱，各家PC品牌客戶為了消化上半年的SSD庫存，使得第三季訂單明顯下修。隨著供應商在消費性SSD供應重心轉至176層3D NAND，甚至176層的QLC SSD也開始出貨，加上長江儲存（YMTC）將於下半年擴大筆電SSD出貨，價格競爭日益激烈，原廠不得不拉大議價空間吸引客戶提高訂單數量，故預期第三季消費性SSD跌幅將擴大至8～13％。

企業用固態硬碟（Enterprise SSD）方面，下半年採購動能將不如上半年，主要是伺服器品牌廠整機出貨受總體經濟衰退影響，企業訂單需求持續下探，同步衝擊第三季企業用SSD採購動能。其次，中國第三季在雲端服務業者訂單疲軟，加上新一代伺服器平台出貨帶動的需求不如預期，而供給方為了推升企業用SSD營收成長，期望透過更寬鬆的價格議定來刺激銷售，不過買方暫無意願擴大採購量，因此預估第三季企業用SSD價格跌幅將擴大至5～10％。

在NAND晶圓（wafer）方面，原預估旺季需求反彈及中國解除封城將為市況帶來活水，然需求持續惡化，模組廠、終端客戶庫存狀態仍處高位，導致NAND晶圓報價持續下探。同時，原廠持續擴大NAND晶圓供應，製程優化也持續提升，致使原廠承受極大庫存壓力，預估第三季NAND晶圓合約價跌幅將擴大至季跌15～20％。