民進黨新北市長參選人林佳龍18日深夜臉書發文，以「恩恩案」挑戰國民黨現任市長侯友宜，被國民黨台北市議員徐巧芯認為「反而對侯有利」。媒體人王尚智今(19日)指出，林佳龍的調性不適合強打負面選戰，且所端的主菜「恩恩案」也是拾人牙慧的破菜色，加上輔選團隊林錫耀等人堪稱「拼裝車」，戰力不牢靠；他預言，林可能創下民進黨選新北「最恐怖」的得票紀錄，比行政院長蘇貞昌當年更慘。

王尚智今在中天《大新聞大爆卦》節目中說：「民進黨確實整合的速度快，但林錫耀這些人在我眼裡，都是拼裝車！」從陳時中競選團隊的規模可以看出，陳時中還是有選贏的機會，可以就此一搏；而林佳龍在新北市，包括又是蘇貞昌過去所在的位置，民進黨確實把立委以上的幾個地方有力人士整合起來，但形式上整合，真實的情況還要再觀察。

「我很同意巧芯提到的一點，林佳龍這時候打恩恩案，是非常非常不智的」，王尚智表示，每個政治人物有自己的一種格、一種局、一種調性；林佳龍過去台中市長做得也還可以，他本身因為做NPO跟林佳龍的太太也認識，對林的私下性格也有了解，「要林佳龍去打負面選舉，總體去做這樣一件事情，跟林佳龍的調子其實是不相像的」。

王尚智指出，對恩恩案，林佳龍應該做的是提出像恩恩案這樣的例子，他應該怎麼去做，問題應該要怎麼解決，這是比較適合林佳龍在恩恩案事件的調性；可是就如民進黨前立委郭正亮所說，林佳龍被賦予的任務不是勝選新北，而是緊咬侯友宜，把侯從2022年一路咬髒、咬爛、咬臭、咬破，咬到2024年為止。

王尚智強調：「如果林佳龍都是這樣一個很負面的角度，我都很擔心，林佳龍會是民進黨有史以來，在新北市最後開票結果會最恐怖！」主持人馬千惠驚呼：「真的嗎？蘇貞昌那個門檻還不夠高？」王尚智說，當林佳龍只能談恩恩案，整個政治思路枯竭，如果恩恩案是林佳龍自己挖出來的也就罷了，「但一個連周玉蔻都拿來擤鼻涕的議題，你卻拿來當『上菜』，來當你主要政見的菜色？」

王指出，當林佳龍在新北的選戰格局裡，一方面拾人牙慧，只能打負面選戰，又是別人反覆在炒的破菜色；輔選團隊又是拼裝車，林錫耀雖然在地方上有影響力，但要論會打選戰，可能民進黨前50名還排不到，加起來最後，可能會創民進黨選新北「最恐怖」的開票紀錄，機會其實是很高很高的。

蘇貞昌曾於2018年參選新北市市長，以近30萬票差距敗給國民黨的侯友宜；當時蘇貞昌獲得87萬3692票（得票率42.85%），侯友宜則獲得116萬5,130票（得票率57.15%）。