俄羅斯的MiG-29「支點」戰機，與美國的F/A-18「大黃蜂」戰機，有相當多類似的地方，都是中型、雙垂尾、雙引擎的多功能戰機，而且使用國家也都相當的多，這很容易引出一個問題：「誰比較厲害」，讓我們仔細分析看看。

先來看F/A-18 大黃蜂，這型戰機發展於1970年代後期，當時美國海軍與陸戰隊正在尋找一種可以取代F-4幽靈2式(Phantom II)戰鬥機，和 A-7海盜2式 (Corsair II)攻擊機的後繼者，同時海軍也需要F-14雄貓戰機的低配搭檔；原本他們以為需要好幾種飛機；結果麥道的F-18大黃蜂戰機，能夠勝任多數任務。

在早期的設想中，大黃蜂戰機還分成防空型的F-18，以及攻擊型的A-18，後來禾發現沒有這個的必要，對大黃蜂這個全能戰機來說，防空與攻擊只是按個鈕切換任務模式的差異；因此它被正式定名為F/A-18，同時兼具空戰與攻擊。

F-18身為一種中型雙引擎戰機，它搭配了通用動力( GE)所研發的F404渦輪扇發動機，最大推力78.7千牛頓，具有尺寸小、推力大、油耗理想等優點，仗得它之後成為最暢銷的戰機引擎，許多國家的自研戰機都採用它，其增進版的F414也非常受歡迎。

F/A-18極速1.8馬赫，巡航速度0.8馬赫，航程2000公里，是4代戰機中，少數極速不到2馬赫以上的戰機，不過已經夠用，因為戰機的最佳纏鬥狀態是很少在超音速進行；F/A-18的固定武裝是在機首的1門M61火神砲，機身與翼下則有12個掛載點，在防空作戰時可攜帶12枚空對空飛彈，非常驚人；在對攻攻擊時，可以攜帶各種攻擊武器，包括傳統炸彈、雷射導引炸彈，陸攻飛彈、反艦飛彈，甚至也能攜帶打擊雷達站的反輻射飛彈，任務非常多元，從利比亞到反恐戰爭，它在40年內幾乎是無役不與。

再來說MiG-29，北約將其命名為「支點式」(Fulcrum)，是蘇聯在1970年代開發的前線防衛戰機，它與國土防衛戰機Su-27採用相同的構型，使得MiG-29與Su-27在外型上頗為相似。美國的間諜衛星在1977年拍攝到MiG-29的實驗機，首次得知蘇聯正在研發新一代的雙引擎雙垂尾戰機，看起來頗為先進，於是許多美國軍事小說家，比如湯姆克蘭西(Tom Clancy )的《紅色風暴》(Red Storm Rising,1986年出版)，以及戴爾布朗(Dale Brown)的《超級保壘》(Flight of the Old Dog,1987年出版)，都把MiG-29形塑上相當厲害的對手。

MiG-29正式與世界見面，是在1988年的法茵堡航展，蘇聯帶了2架MiG-29參展，確實驚艷到西方，當然蘇聯對它的性能仍然嚴格保密；然而人算不如天算，1989年5月20日，蘇聯飛行員祖耶夫(Alexander M Zuyev)駕著MiG-29叛逃土耳其，要求投奔美國；雖然土耳其很快就把戰機交回，沒有被美國拆解，但是祖耶夫的證詞可以說明MiG-29的性能。到了隔年，更發生戲劇性的東西德統一，原本東德空軍的MiG-29群，直接被北約集團所獲取，所知所學還比祖耶夫的證詞完整。

MiG-29極速達到2.3馬赫，具有1門20公釐機砲，可攜帶R-73短程飛彈與R-77中程飛彈，早期型的MiG-29也可對進行基礎的對地攻擊。做為前線防衛戰機，MiG-29可以在未經整理的跑道起飛，為避免吸入沙土塵埃，MiG-29的進氣道有可活動檔板，在起飛時可關閉，由機背的輔助進氣口吸氣，升空後再把檔板打開。

但是這些結構也佔掉了MiG-29本身就不大的機內空間，這使得MiG-29的航程較小，為1400公里，這是未掛武器的理想數字，要是再攜掛武器只會更低，使得被譏為「機場防衛者」，不過後來的改良型MiG-35已經解決了這個問題，航程有所增進。

MiG-29的動力來自卡里莫夫設計局(Klimov)的 RD-33中口徑渦輪扇發動機，最大推力81.3 千牛頓，還比F404稍高，因此也相當暢銷，巴基斯坦與大陸共同研發的FC-1(JF-17)「梟龍/閃電」戰機就使用1具RD-33的改進型RD-93。

那麼，這2型戰機在對決中，誰會獲勝? MiG-29具有速度優勢，但是F/A-18具有更多科技優勢，通過手動油門操縱桿 (HOTAS)和先進的航空電子設備，都能為飛行員提供更好的態勢感知。因此F/A-18的勝算更大一些。

其實美國空軍曾在兩德統一後不久，就請德國空軍的MiG-29與F-16進行對抗賽，當時就發現MiG-29的纏鬥性能相當良好，而且還有「頭盔瞄準器」(雖然相當簡單)可以輔助瞄準，就憑這個特殊設計，MiG-29竟然多次擊敗F-16。

但是F-16的勝算在視距外，F-16有更良好的雷達與操作系統，所以只要不進入纏鬥， F-16有更好的贏面。這個經驗加快了美國空軍對於更先進電子設備、雷達，與中距離射後不理飛彈的研發。因此到了隔年(1991年)的伊拉克戰爭，美國空軍海軍的飛行員們已非常熟悉MiG-29的優缺點，使得伊拉克空軍的MiG-29被打的七零八落。

MiG-29是個性能不錯的戰機，但是俄式戰機都有航電系統、雷達性能較差的毛病，成為它的致命傷。