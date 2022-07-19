這根本雙重標準！1名人妻控訴丈夫有嚴重佔有慾，她不能結交男性友人，不能與其他男人多講兩句話，連與親哥哥、長輩撒嬌都不行，但她說丈夫卻可以經常與親妹妹摟抱，某次家族聚餐，她還撞見丈夫的弟媳刻意地摸丈夫，該人妻事後抱怨此事，丈夫還為此生氣不說話，文章曝光網友們紛紛勸她離婚。

該名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的丈夫本身占有慾很強，不允許她跟其他男人多講兩句話，晚上她不能與別人通電話，更不可以有男性友人，在家時不能玩手機，所有注意力都要在丈夫身上，連她與哥哥、長輩撒嬌都不行，但她說丈夫卻可以與自己的妹妹抱在一起。

1名人妻控訴丈夫有嚴重佔有慾，某次家族聚餐，她卻撞見丈夫的弟媳刻意地摸丈夫，該人妻事後抱怨此事，丈夫還為此生氣不說話。（翻攝自臉書「毒姑九賤婆媳討論區」）

「他卻可以跟他妹妹又是拉頭髮，又是開心到撲上去，可以抱在一起」該女網友說某次她與丈夫參加家族聚會，她出面買單請客後，丈夫的弟媳為了表達感謝，竟「經過她」去不斷摸她的丈夫，讓她瞬間感到噁心，她事後告知丈夫此事，丈夫卻因此生氣、不與她說話。

其他網友紛紛留言「你先生根本是超級自私的，他最愛的是他自己」、「只准周官放火，不准百姓點燈」、「都這樣了，弟媳都摸妳老公了，那也別放過弟弟吧」、「他都不管妳心情，妳還在乎他不高興」、「這老公有毛病，真心的勸妳離婚吧」、「也認為這種強勢男，外遇機率很高」。