美國運通深耕台灣市場多年，致力於活絡在地商圈經濟，持續推出受到參與特約商店與卡會員一致好評的「在地好店」活動。邁入第六年，「在地好店」以「Let’s Go Shop Small 一起樂消費 在地好店」為宣傳主軸，串聯全台各商圈超過20,000家在地好店參與活動。

「在地好店」提供卡會員滿額折扣優惠以及會員酬賓積分三倍回饋優惠活動外，呼應民眾期待旅遊的心，另舉辦長榮航空哩程的「週週抽好哩」抽獎活動，當中大獎300,000哩相當於兌換亞洲與大洋洲/歐洲間商務艙來回酬賓機票2張，讓卡會員時時刻刻樂在消費，更有機會在疫情穩定後享受到外地旅遊的樂趣。

除了卡會員的專屬優惠，美國運通也為「在地好店」的參與店家提供高達65個獎項名額的「好店抽抽樂」抽獎活動，店家憑不限金額簽單，即有機會抽中超商商品卡與平板電腦等大獎。

台灣美國運通國際（股）公司董事長暨總經理郭豐賓表示，美國運通積極推動「在地好店」活動，希望成為支持台灣在地店家的強力後盾，同時提供卡會員精彩的禮遇及細緻的服務，吸引他們透過消費活絡在地商圈，創造一個共好的經濟循環。

今年的活動更勝以往，除了滿額折扣優惠及會員酬賓積分加倍等，更推出「週週抽好哩」抽獎活動，讓卡會員有機會在疫情過後利用哩程數兌換機票，一圓渴望已久的旅遊夢。我們亦提供參與店家「好店抽抽樂」抽獎活動，讓店家有機會獲得豐富獎品。

美國運通卡會員於「在地好店」活動的專屬優惠，為全年消費禮遇，滿額折扣優惠，即日起至2023年7月15日止，美國運通卡會員持任一美國運通卡於「在地好店」指定零售購物類別店家，單筆消費滿888元（含）或以上，立即享100元折扣優惠；於指定餐飲類別店家，單筆消費滿488元（含）或以上，立即享50元折扣優惠。

另外，還有消費滿額享「週週抽好哩」，即日起至2022年10月15日止，美國運通卡會員憑已登錄的美國運通卡於「在地好店」指定店家消費，單筆結帳金額滿888元，即享參加「2022在地好店週週抽好哩」的機會。此外，還有三倍雙回饋，積分加碼、好運加倍活動。