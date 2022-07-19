防疫險理賠率已正式突破15％。金管會19日宣布，到7月18日為止，防疫險申請理賠件數已達71.21萬件，占已承保449.29萬件的15.85％，即已達產險業增資預估的第一個壓力點，累計理賠金額258.12億元，是今年防疫險保費收入41.97億元的六倍以上。

7月12日到18日新增防疫險理賠金額為52.47億元，略低於7月5日到11日的56.26億元，是否已從理賠高峰往下降，還是單周特別因素，仍待觀察。

而產險及壽險公司都有推出的疫苗險，到7月18日為止理賠亦正式突破10萬件，達10.65萬件，理賠金額則達45.95億元，等於打了疫苗還染疫或有副作用者，加上染疫或居隔的防疫險理賠金，到7月18日已破300億元，達304.7億元，今年的本土疫情為保險業、主要是產險業帶來「巨災」。

保險局副局長林志憲表示，到目前為止申請動支淨值下特別準備金的公司，仍是八家產險公司，金額共99億元；另外除了國泰世紀產險增資100億元，中信產險已決定增資40億元外，其他產險公司的仍在規劃及進行增資計畫中。

今年產險業者新承保防疫險共449.29萬件，保費收入41.96億元，但到7月18日為止，已理賠71.21萬件，理賠率達15.85％，理賠金額258.12億元，平均每件理賠3.6萬元，產險公司就算是加上去年防疫險收的保費71.56億元，兩者合計也僅114億元左右，還是不夠賠，若以目前的理賠速度，7月下旬理賠金額就會破300億元，就是今年已收保費的七倍以上。