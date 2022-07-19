力量人晨晨（左前）即將成為小學生，統神夫妻也興奮期待。（17LIVE提供）

亞洲統神張嘉航揪網友直播上線聊鬼門開。（17LIVE提供）

今年鬼門開在7月29日，亞洲統神張嘉航7月起「阿航之聲」將於每周三晚間9點來到17LIVE直播會網友，有感近日進入酷熱的三伏天，統神決定20日在17LIVE的阿航之聲特以「鬼話連篇-鬼門開特輯」直播，帶給大家消暑神器「鬼故事」，並針對鬼門開討論民俗禁忌，讓大家跟著統神避開禁忌、暑假玩好玩滿。

阿航之聲攜手17LIVE，喜歡亞洲統神張嘉航的快言快語和他兒子「力量人」晨晨、老婆003一家三口的網友，現在開始雙週三晚間9點記得準時上線即時互動統神一家三口分享的生活點滴，日前節目中聊到晨晨因即將上小學心情興奮，統神夫婦揪網友各自回憶起小學時期，統神認真想讓晨晨知道上了小學很多事情都跟幼稚園變得不一樣，見晨晨不斷和媽媽玩鬧，突然怒斥「坐好！老師在講話你怎麼嘰嘰喳喳。」晨晨一驚卻隨即反問「你是黃老師（晨晨的奶奶）嗎？黃老師才會這樣？」兩人持續展開爭辯，003在一旁連忙勸父子倆「冷靜」。

統神夫婦小學回憶都蠻輕鬆快樂，統神說小學時男生下課都很愛打躲避球，承認自己是「屁股殺手」擅長殺球擊向女同學的屁股，小學時期的物價也讓他念念難忘，下課回家路上最愛一杯珍奶加一塊雞排的50元套餐組合或是15元的蔥油餅加蛋，直呼這種價格回不去了。夫妻倆覺得小學還好課業壓力應該不大，統神一派輕鬆說考不好也不會怎樣，003質疑問如果晨晨小學第一個學期回來說爸爸我考最後一名，他會怎麼反應？統神淡定回：「最後一名？好像也還好，因為一個班一定會有人最後一名啊」003一聽也笑著認同說對啊，一個班一定會有最後一名，好像也不能怎樣，夫妻倆教育想法很一致，反倒晨晨在一旁抗議問「什麼最後一名？」

統神直播中也邀網友上線連線互動，討論起國中時期便當價格，統神分享自己特別喜歡光顧某一家便當店，笑說原因很簡單「因為那家訂便當的姊姊很漂亮」，有人問起晨晨是否愛尖叫，統神說「沒有，那是實況上面，小孩子難免碰到不如意時誰不會尖叫、不會哭鬧，刻意剪輯那一兩分鐘沒有意義，管好自己小孩就好，不要管別人的。」有網友討論是否會擔心晨晨上小學後被霸凌或霸凌別人，統神「應該還好，我小學時人緣滿好的，如果他霸凌同學，就讓他自生自滅吧，人是可以決定你要不要做壞事的。」統神接連直接反應分享的爸爸經，都讓網友連聲稱讚他「好爸爸」！見有宅男網友上線猛秀自己收藏品，統神說自己只是玩遊戲，不收公仔之類的，統神還趁機說明：「我從來都不是個宅男，你們買公仔、模型我都沒買過，你們稱呼我宅男我就很不爽，可以說我肥、胖，但不能說我是宅男，我都沒買過那些，還有在家就算宅嗎，那全台灣不就一堆宅男。」

隨著「鬼月」將近，加上暑假又稱「遊戲界鬼門開」，本周三7月20日晚間9點17LIVE阿航之聲「鬼話連篇-鬼門開特輯」，統神揪大家上線討論究竟是鬼可怕，還是人可怕？統神將分享本人遇過的詭異事件，並開放派對功能讓粉絲上線互動，一起分享自身遇過或聽過的靈異故事，統神也將分享暑期遊戲是否真的比較容易被雷？