台中市政府交通局選定市民搭乘運量最多的復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路等六大路廊上優先推動幹線公車政策，7月1日正式上路以來頗獲好評。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

民眾黨市議員參選人洪鑫任（中）等人至市府廣場陳情、現場並演出行動劇，贈送蠻牛提神飲料，呼籲交通局提振精神，盡速規畫增設南屯區幹線公車。（實習記者潘虹恩攝）

民眾黨市議員參選人洪鑫任等人至市府廣場陳情、現場並演出行動劇，贈送蠻牛提神飲料，呼籲交通局提振精神，盡速規畫增設南屯區幹線公車。（實習記者潘虹恩攝）

民眾黨市議員參選人洪鑫任等人至市府廣場陳情、現場並演出行動劇，贈送蠻牛提神飲料，呼籲交通局提振精神，盡速規畫增設南屯區幹線公車。（實習記者潘虹恩攝）

台中市政府交通局推動6大路廊幹線公車，7月1日上路後廣獲好評，卻引發市議員參選人批評獨漏人口成長的南屯區，漠視西溪地區市民的權益；交通局回應，將持續檢討公車路網，視幹線公車實施效果，研議擴大推出新路線。

民眾黨南屯區市議員參選人洪鑫任、東南區市議員參選人林俊凱等人在市府廣場上演行動劇，並拿出蠻牛要交通局官員振作精神，別再忽視擁有17萬人口的南屯區市民權益，盡速規畫南屯幹線公車。

兩人也建議，南屯線可以台中車站為起點，行經向上路或忠勇路，沿途行經綠空廊道、第二市場、西區草悟道、審計新村、國美館，接著進入文心森林公園、魚市場、筏子溪迎賓水岸廊道、高鐵站等地；不但可串聯南屯區與市中心交通，有更便利的大眾運輸，還可藉此帶動觀光。

交通局長葉昭甫表示，市府推動公車路網升級，經分析疫情前的公車運量，及各大路廊民眾搭乘公車情形，台灣大道每月約250萬人次最多，其次崇德路55萬人次，第三是北屯路45萬人次，接著依序為中清路、中興路各33萬人次，及復興路24萬人次。

交通局在上述六大路廊上優先推動幹線公車，尖峰時段每10分鐘一班，離峰15分鐘一班，採低地板無障礙公車，六條路線公車車體塗裝、沿線站牌與候車亭，都各有專屬的統一色系，清楚好辨識。

交通局表示，南屯區主要幹道路為文心路、公益路、向上路與五權西路，文心路已有捷運綠線4個站點，除原有公車路線外，再新闢83、365等路線，強化轉乘接駁，未來仍以加強橫向接駁為首要工作。

另外，公益路有27、72、81及107等路線，向上路有5、83、89、199、290及356等路線，五權路與五權西路廊道上則有40、56、75等路線，已可串連台中車站、捷運站及高鐵台中站等重要大眾運輸節點；考量公益路、五權西路每月運量各僅約11萬人次，故未納入第一階段幹線公車實施路廊，未來仍會持續評估，研議擴大新路線。