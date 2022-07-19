1男1女毒犯竟翻過窗戶、試圖逃跑，卻不慎從7樓墜落，女子當場死亡，男子則雙腿粉碎性骨折。

永和區民有街一處民宅今（19）被警方查獲藏有毒品，屋內原本有3男1女，警方闖入逮人時，其中1男1女竟翻過窗戶試圖逃跑，2人卻不慎從7樓墜落，女子當場死亡，男子則雙腿粉碎性骨折，巷弄監視器曝光2人墜樓畫面相當駭人。

2段影片中可以見到巷弄中監視器拍到1名女子從上方「身體翻了好幾圈」後墜地，而男子則時在外牆攀爬後重摔墜地，造成雙腿骨折，一旁還有其他住戶當場嚇壞；警方表示，2人從7樓分別墜下後，女子當場失去呼吸心跳，男子則是大腿骨折、雙腳腳根粉碎性骨折。

據了解，新店碧潭所警員今天下午1時許，至永和區民有街一處民宅抓毒品人口，內部共四人，為三男一女，警方入內只見兩名男子，先上前將其控制後，往窗台望去，才發現一名40歲女子躺在馬路上，另一名42歲男子則短暫消失，隨後馬上被附近警力壓制。

後續女生被送往新店慈濟醫院急救，意識清醒的男子則送至新店耕莘醫院救治，但最後女子依然不治，全案細節仍待警方調查釐清。

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