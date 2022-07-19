桃園市地政局19日標售包括觀音草漯等八個新興重劃區合計82標土地，吸引136封標單搶標，總脫標率67％、總脫標金額約36億元，平均溢價16.8％，其中楊梅仁美二標產專區土地及草漯第六單元20標土地，均創下全壘打記錄。

本次標售以觀音草漯、楊梅仁美搶標最為熱絡，草漯單元一、二、三、六分別標出9、13、15、20筆土地，總金額逾14億元，其中，草福段558地號，面臨20米莊敬路，形狀方整、交通便利，共吸引9封標封投標堪稱人氣王；大觀段254地號標售總價2,881萬餘元、單價每坪約30萬餘元，溢價率達65％。

桃園市地政局長蔡金鐘表示，近期竣工的觀音草漯市地重劃區以綠色永續、智慧管理、循環低碳、韌性設計等理念規劃，打造嶄新田園宜居生活圈；楊梅仁美市地重劃區產業專用區則提供產業發展用地需求，標售均頗受青睞，標售所得價款將優先償還開發成本，後續盈餘款項作為當地公施管理維護使用。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，雖然第二季起房市交易放緩，桃園在台商回流及桃捷等各項建設帶動下，產業回流與內需產業也帶動工業廠辦、重劃區房市走揚，加上部分地區有房價親民的優勢，仍吸引買方卡位。

桃園整體房價都來到2字頭、甚至更高，觀音草漯還有1字頭的土地，對投資人來說十分吸睛，即使近來來觀音草漯土地行情明顯上漲，但挾相對低單價的優勢，此次標售也有不少屬於「總價千萬有找」的低總價標的，吸引民眾踴躍來此當地主。

此外，首次標售的楊梅仁美段產專區，二標土地亦出脫，合計進帳15億元。江怡慧表示，近年企業積極對工業用地的需求殷切，尤其是物流倉儲業發展蓬勃，獵地態度積極，標售土地面積均逾3,000坪，屬於稀有的大型物件，標售底價每坪14.8萬元，亦極具吸引力。