老婆的好心情就是生活必需品！有人妻因為不小心將老公褲子的尺寸買錯，便找老公再去一趟好市多換褲子，然而，出發前，老公還叮嚀她「換完尺寸就趕快走，不要再亂拿啦」，豈料，在用餐區等候的老公，看到她推著滿車商品出現，瞬間傻眼，她也笑稱「這些都是必需品啊」，最後老公的褲子也因為沒尺吋沒換到。

一名人妻在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，她表示由於上次幫老公買的褲子太小，便帶著老公前往好市多換褲子，出發前還被老公別叮嚀「換完尺寸就趕快走，不要再亂拿啦」，她也回給老公一個白眼稱「怎麼可能會亂拿，拿的都是必需品好嗎？」。

人妻因為買錯老公褲子尺寸要重回好市多幫忙換尺寸，豈料，她卻推著滿車商品出來嚇壞老公。（翻攝自臉書Costco好市多商品經驗老實說）

到了賣場後，人妻就要老公在用餐去等候，自己快速進賣場換褲子，還像老公提醒「很快就出來」，豈料，沒多久後，她走出賣場，推著一整台購物車，裡面放了衛生紙、麥片、優酪乳、食材，以及保養品，老公看到整車商品直接嚇傻，她也不好意思表示「這些都是必需品，還有打折商品能不拿嗎？」，但最重要的褲子「因為沒尺寸沒換到」，她也開玩笑稱「老公請冷靜推車裡的全都是必需品啊」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這些，都是必需品啊」、「每個家庭的常態，哈哈」、「都是實用的，剛剛好而已」、「這老公是新手，應該全程緊牽您的手」、「老公應該後悔自己去換就好」、「老公錯在，應該叫妳坐在用餐區等他才對」、「太太的好心情就是生活必需品啦」、「有時間壓力反而更能快速決定，通通帶走就對了」。