因為新冠肺炎疫情停辦兩年的BWF超級300系列台北羽球公開賽，今年終於復辦，比賽首日進行會外賽及部分雙打會內賽，混雙會內賽大會第3種子、地主組合李哲輝／許雅晴短短19分鐘便以21比8、21比12輕取美國組合、晉級16強；台灣球迷期待的一姐戴資穎和一哥周天成明天出賽。

台北羽球公開賽首度於和平籃球館進行，李哲輝表示，第一次在這座場館比賽，風向感覺和過去台北賽場地台北小巨蛋差不多，混雙搭擋許雅晴則說，首度來和平籃球館，就像參加國際賽一樣，第一天都要重新調整適應，「打起來側風及順、逆風都有。」

兩人都說，暌違兩年再度盼到台北羽球公開賽，當然想把最好成績留下來，不過先不去多想，一場一場拚，李哲輝補充，其實上一站新加坡確診新冠，返台前一天才轉陰性，大約一周沒打球，還要調整狀況。

大會第2天賽程從上午9點開始，4面場地送上精彩較量，球迷引頸期盼女單好手戴資穎，預計明天下午迎戰世界排名第125的烏克蘭選手布霍娃（Polina Buhrova），一哥周天成與呂家弘的「寶島內戰」大會賽程安排是不早於上午11點50。 男雙頭號種子李洋／王齊麟同樣也是要和同胞進行「網內互打」，對手是李家兄弟李芳任／李芳至，李芳任表示，就以挑戰者身份去學習，「『麟洋』的排名就擺在那裡，我們全力去拚，學習優點、改善缺點。」