第一銀行積極響應政府推動獎勵生育政策，一口氣將產假、產檢假、陪產檢及陪產假分別提高為「產假58日(含假日)、產檢假8日、陪產檢及陪產假8日」，同時放寬陪產請假期間為分娩日前後各15日內請畢，期間共30日，給予新手媽媽更多懷孕及產後休養時間，同時讓新手爸爸有更多彈性時間陪伴配偶及處理新生兒家庭事務，對迎接新生兒的家庭無疑是最實際的照護，藉此傳遞公司體貼同仁家庭、鼓勵生育的美意及關懷。

第一銀行積極打造幸福職場，近年逐步調高生育津貼，2021年大幅調高為第一胎10萬、第二胎起每胎15萬元，第二胎雙胞胎可以領到30萬元，讓員工更勇於增產報國；經統計，2021年新生兒人數約200人，近5年平均每年新生兒人數增加超過30人，成長率逾15％。自2017年以來，已補助超過千名新生兒，2021年補助金額更超過2,000萬元，可見第一銀行鼓勵生育措施確實提高同仁生育意願，成效顯著，為國家因應少子女化政策不遺餘力。

第一銀行表示，近期除積極響應國家婚育政策，不僅提供結婚津貼3萬元，逐年提高生育津貼，更加碼提供「孕期交通津貼1萬元」，讓懷孕同仁於妊娠後期享有計程車費用補助，藉由舒適的交通工具降低通勤風險。

此外，妊娠婦女於孕期即享有專業護理師提供的產前衛教與健康指導、安排孕媽咪講座。銀行更設置哺(集)乳室，且聘有具備「華人區泌乳專業執照」護理人員，讓產後女性同仁即使在家坐月子也能享受貼心的哺乳諮詢及衛教照護，使同仁於產前、產後都能擁有專業的生育諮詢與照護資源。

為了落實員工照護及企業社會責任，第一銀行相當重視職場環境，不但定期評估妊娠員工工作環境並調整場域安全，員工懷孕期間更享有全薪安胎假44天，並施行彈性工時制度，讓撫育未滿三歲子女及照顧家庭成員需要的員工選擇適用，同時提供員工子女教育獎助金，以及企業托育合約，給予員工優惠安全的托育協助，積極打造友善家庭的職場環境。

第一銀行堅信協助建構友善家庭環境是企業成長的根本，員工更是金融服務業的核心，推動幸福職場及員工照護一直是第一銀行長期以來落實企業社會責任主軸之一，未來也將持續打造活力、幸福、快樂的工作場域，成為一個與客戶、員工及整體社會共同成長的幸福企業典範。