安克生醫（4188）佈局後疫情健康商機漸收成效；除雙AI旗艦產品持續推進國內外醫院及健診通路外，甲狀腺及乳房超音波AI技術，積極與國際大廠洽談授權或共同開發等合作方案，「安克甲狀偵」已於全球全球131家醫療院所，獲300多名醫師使用。

安克生醫總經理李伊俐表示，「安克呼止偵」正積極擴大運用於伴隨性診斷，在評估睡眠呼吸中止風險的同時，進一步提供醫師未來呼吸中止症的治療方向，包括陽壓呼吸器、牙套、手術切除、雷射燒熔、神經刺激等。目前已於美國、德國、台灣（台大牙醫、林口長庚）進行相關驗證研究，其中包含全球三大睡眠中心之一的美國史丹佛睡眠中心。

安克生醫為全球第一個獲美國FDA核准超音波電腦輔助診斷（CAD）的醫材公司，總計有6項全球首創研發產品，4項已獲美國FDA、歐盟CE上市許可。後續將加速布局健診市場，擴大產品應用、拓展國際知名度，衝刺營運能量。

李伊俐指出，甲狀腺超音波AI輔助系統「安克甲狀偵」至今已進入包括台大、彰基、彰濱秀傳等多家健檢中心，第一季進一步推進敏盛、陽交大附設醫院門診。為擴大產品價值與應用，持續多國進行上市後臨床研究，已發表28篇論文，並於全球全球131家醫療院所，獲300多名醫師使用。

呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵」最新伴隨性診斷成果，證實在不同人種，「非侵入式」的「安克呼止偵」檢測成果與傳統「侵入式」內視鏡以及睡眠中心檢測，成果呈現高度一致性，已發表2022年3月義大利世界睡眠大會；與牙科專科進行的伴隨式診斷成果也在2022年5月美國齒顎矯正學會年度大會完成發表，線上線下吸引1.2萬人參與。

據調研機構市調，全球呼吸中止症相關設備市場價值，2020年市場規模約37億美元，估計2021年到2028年，CAGR（年均複合成長率）將以6.2％增長。

李伊俐說，乳房腫瘤是全球最容易罹患的癌症之一，據市調研究，全球乳房造影市場規模價值已來到73億美元，估計2024年CAGR（年均複合成長率）為12.2％。安克生醫研發的乳房超音波AI Live技術初期成果開始與美國超音波大廠進行洽談，持續藉由國際大廠品牌與銷售渠道，最大化該產品的市場價值。