大陸經濟及金融風險升高，金融業早已預作準備。據金管會19日公布最新統計，國銀到5月底對大陸曝險降到1兆2,318億元，占上一年決算淨值30.2％，創2013年以來新低；保險業對大陸曝險已降到2,096億，一年內減少1,083億，減幅逾34％，證券期貨業亦從去年6月底的187億元減到104億，減幅44％，國人投資的基金對大陸曝險額，也從5,527億元降至3,862億元，少逾30％。

整體合計，銀行、保險、證券期貨業及國人投資的基金，對大陸總曝險額為新台幣1兆8,380億元，正式跌破2兆元大關，比去年5月少逾5,347億元，減幅22.54％。

大陸自2021年加強監管如補教業、科技業，及今年發生的爛尾樓、村鎮銀行金融風險等，行業風險升高。

銀行局副局長林志吉表示，國銀及其大陸分子行，目前都沒有大陸爛尾樓的授信曝險。

同時銀行局對國銀的大陸曝險除了採總量監管，即曝險不得逾決算淨值1倍外，也有額外三大措施，一是自2016年起，要求銀行對大陸地區第一類授信資產，備抵提存率從1％提高到1.5％；二是日常監理上，要求依國銀依自身風險承受度進行授信限額管理，並依國家風險變化定期檢視相關授信限額的適當性，針對風險升高或曝險額已達預警門檻相關國家或地區，進行評估，必要時採取因應措施，控管授信風險。

三是2021年12月30日發函各銀行，針對大陸地區監管措施及國際政經情勢，必須建立高風險產業及政經風險評估控管機制，並對大陸地區近期已發生信用風險或已採取加強監管的行業，納入加強控管。