前台灣高等法院法官高明哲，12年前承審時任最高法院法官蕭仰歸兒子的肇事逃逸案涉嫌接受關說，遭檢方依「枉法裁判罪」起訴；台北地方法院19日開庭，高辯稱沒有犯罪，法官整理5大爭點，未來審理庭調查釐清，今年底辯論終結。

本案是因蕭仰歸兒子蕭賢綸在2008年10月6日肇事逃逸，基隆地院判刑6月，可易科罰金，緩刑2年，捐款3萬元。蕭賢綸上訴高院後，由審判長高明哲、受命法官高玉舜、陪席法官林洲富組合議庭審理。蕭仰歸為讓兒子能考取司法官，向高明哲關說，希望判兒子無罪。

檢方起訴指出，2010年1月5日高院開庭前後，高明哲多次向高玉舜表明很為難，希望「給年輕人一個機會」，企圖改變心證，但高玉舜斷然拒絕，稱最多只能撤銷捐款，高明哲仍強調，「要的不是這個啦，他要的是無罪判決」。

高明哲還向高玉舜說明，稱蕭仰歸曾在他最落魄時施以援手，這份恩情不能不還，兩人交情深厚，他也看著蕭子長大 ，希望取得諒解及認同。

高明哲收到高玉舜的上訴駁回判決後，仍未放棄，表示他也寫一份無罪判決，讓林洲富決定在哪篇判決簽名，高玉舜同意。因林洲富選了無罪判決，合議庭最終改判蕭子無罪確定。

台北地院開庭，高明哲仍否認犯罪，表示案子十幾年過去了，許多細節已記不清；法官也整理出案件爭點，包括高明哲有無向高玉舜表示審理蕭賢綸感覺很為難等，在審理庭時釐清事實真相，庭末，法官訂9月連續開庭審結。