比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的Netflix喜劇《媽，別鬧了！》15日於190個國家上架，上線48小時即衝到台灣排行榜NO.1，劇中超多驚喜超強卡司，讓網友讚嘆「每一集都是驚喜包」，其中不少老牌演員出演，過去紅遍半邊天的歌仔戲小生黃香蓮在劇中驚喜現身，飾演比莉的好同學，睽違許久重新出現在螢光幕前，讓許多網友直呼「真的認不出」。

比莉劇中閨密由女演員沈海蓉飾演，兩人在老年同學會重逢過去好姊妹「巫雅菊」，劇中巫雅菊是知名兩性作家，出名後卻常被老公家暴，不願忍受的她決定控告對方，走出自己的人生。普遍年輕觀眾不認識，但有點年紀的粉絲們認出是巫雅菊是「歌仔戲天王」黃香蓮，過去她都是男扮女裝的古裝帥氣扮相，這次以事業有成的女強人形象驚喜現身，讓觀眾直呼是180度大轉變。

黃香蓮今年已經67歲，網友的評價也褒貶不一：「黃香蓮崩毀最多！」、「黃香蓮 的出現，令我超級驚喜～別說現代的年輕人，就是我這輩的，還有多少人能記得他們～」此外，網友也紛紛留下對劇集的評語：「老歌聽得很過癮」、「我個人蠻喜歡的，都看到哭」、「奇怪的笑點太多了，但是真的好喜歡演員們的演出」、「喜歡每個演員」、「很吃頻率的劇，我41歲就覺得超好看」

黃香蓮演出「媽，別鬧了！」。圖／翻攝Netflix

許多網友看完《媽，別鬧了！》之後分享心得。（圖／截取自facebook）

不僅如此，劇中還有許多大牌藝人，包括離世的龍劭華，在劇中猛烈追求比莉，還有康康、傅雷、陸一龍、夏靖庭、澎澎、高玉珊、丁強、鍾欣凌、葉全真、謝瓊煖等，還找來《飛龍在天》江宏恩合體賈靜雯，被形容劇集是「台灣電視史縮影」。