台灣喪禮的傳統習俗中，喪家多會準備全新毛巾做為答禮，感謝前來弔唁的親友，不過有女網友坦言，自己不敢使用喪禮上送的毛巾，因此好奇詢問大家的看法，而多數網友皆認為，東西本身沒有錯，只是原PO想太多了，「那是發給你去穢的，不用心裡有鬼」。

原PO昨（18日）在PTT的WomenTalk板以「喪禮的毛巾敢用嗎？」為題發文，提到最近缺毛巾，但媽媽說家裡剩餘的毛巾都是從喪禮拿回來的，讓她無法接受、立刻拒絕。她直言，這些毛巾雖然觸感、質感都很不錯，但自己一個人住，內心難免有些害怕，因此不敢用。

針對原PO的困擾，不少網友直言難以理解，認為她想太多了，「物品本身沒錯啊，還是新的欸」、「為什麼不敢，東西本身又沒錯」、「就毛巾啊，用了也會被鬼壓床好嗎」、「你沒對人家不敬，是在怕什麼」、「笑死，年紀是多輕，亡者沒那麼閒啦，自己家人都不找了還去找你勒」。

也有網友勸原PO別自己嚇自己，「發毛巾的原意是給參加喪禮的人擦眼淚的，沒什麼不好的意涵」、「那是發給你去穢的，是習俗，不用心裡有鬼」、「你是去送他最後一程的，他感謝你都來不及了有什麼好怕」、「你知道喪家為什麼要給毛巾嗎？人家是謝謝的意思」，另有人建議，「真的怕就拿去晒晒太陽再用吧」。

根據鼎恩禮儀公司官網說明，葬禮上發的毛巾為「答禮毛巾」，主要是給遠道而來的親友擦汗、擦眼淚時使用，此外因毛巾是長的，而「長巾」的台語也有「斷根」的意思，意即「讓不好的事結束在這裡」，因此使用喪禮送的毛巾並無任何禁忌，若心有疑慮，可以將毛巾清洗後，拿到外面去曬太陽後再使用。